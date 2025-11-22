كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، التي تعرض لها في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وأصيب الشناوي أمام شبيبة القبائل، ولم يستطع إكمال المباراة.

وفاز الأهلي برباعية مقابل هدف أمام شبيبة القبائل، في اللقاء الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تفاصيل إصابة محمد الشناوي

وأوضح طبيب الفريق أن الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى، وفضل الجهاز الطبي استبداله تجنبًا لتفاقم الإصابة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي سوف يجري أشعة على العضلة الضامة خلال الساعات القادمة لمزيد من الاطمئنان على حالته الطبية، وتقييم موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق الأهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجوار شبيبة القبائل الجزائري، والجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني.

ويلعب الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات.