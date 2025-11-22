سجل أحمد عاطف قطة، لاعب نادي بيراميدز، "هاتريك" أمام ريفرز يونايتد النيجيري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد، على ستاد الدفاع الجوي، في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع قطة أن يمنح بيراميدز، الأفضلية أمام ريفرز، بعد شوط أول سلبي بين الفريقين.

وجاءت أهداف قطة في الدقيقة 52، و57، و72، من عمر المباراة.

أول هاتريك لقطة

وسجل قطة أول هاتريك في مسيرته الكروية.

بينما أصبح قطة هو ثاني لاعب في تاريخ بيراميدز، يسجل هاتريك، بعد زميله مصطفى فتحي.

وكان مصطفى فتحي، قد سجل سوبر هاتريك مع بيراميدز موسم 2023/2024، أمام الجيش الرواندي.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا 2025-2026 إلى جانب نهضة بركان المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.