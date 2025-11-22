المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"هاتريك قطة" يقود بيراميدز لإسقاط ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:53 م 22/11/2025
بيراميدز

أحمد عاطف قطة - بيراميدز

افتتح فريق بيراميدز مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ريفرز يونايتد النيجيري بنتيجة 3-0، مساء اليوم السبت.

أقيمت مباراة بيراميدز ضد ريفرز يونايتد على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

طالع نتائج مباريات دوري أبطال أفريقيا من هنا

دخل بيراميدز المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون داسيلفا – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

أهدر بيراميدز فرصة التقدم في الدقيقة الأولى بعد تمريرة من عبد الرحمن مجدي وصلت عند إيفرتون دا سيلفا الذي سددها قوية ولكن اصطدمت بدفاع ريفرز وخرجت ركنية.

وحاول الشيبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ريفرز يونايتد.

وكاد أن يفتتح ماييلي التسجيل في الدقيقة 22 بعد خروج حارس ريفرز يونايتد من مرماه وسدد مهاجم بيراميدز ولكن ذهبت الكرة أعلى المرمى إلى خارج الملعب.

وظهر فيستون ماييلي مرة أخرى في الدقيقة 32 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس ريفرز يونايتد.

واستمرت سيطرة بيراميدز على مجريات الشوط الأول ولكن بدون أهداف.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بيراميدز وريفرز يونايتد.

وانتفض بيراميدز في الشوط الثاني بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 52 عن طريق أحمد عاطف قطة، لتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 57 عاد أحمد عاطف قطة ليسجل الهدف الثاني له ولبيراميدز برأسية قوية داخل شباك ريفرز يونايتد، لتتحول النتيجة إلى 2-0.

ودون أحمد عاطف قطة على "الهاتريك" بعدما سجل الهدف الثالث في شباك ريفرز بونايتد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة 3-0 في الدقيقة 72.

وانتهت أحداث المباراة بفوز بيراميدز على ريفرز يونايتد بهاتريك أحمد عاطف قطة.

بيراميدز يهزم ريفرز يونايتد بهاتريك قطة

بهذه النتيجة (3-0) يتقاسم بيراميدز صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا مع نهضة بركان المغربي برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وكان نهضة بركان هزم باور ديناموز بثلاثية في الجولة الأولى.

للتعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا اضغط هنا

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز اليوم أحمد عاطف قطة مباراة بيراميدز اليوم الأهرام ضد ريفرز يونايتد نتيجة مباراة بيراميدز اليوم نتيجه مباراة بيراميدز موعد مباراة بيراميدز هاتريك قطة

