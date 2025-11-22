نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، على رأسها انتصار الأهلي برباعية على شبيبة القبائل الجزائري، وفوز بيراميدز بثلاثية ضد ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة للكشف عن قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في كأس الكونفدرالية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس السبت.

الأهلي يقسو على شبيبة القبائل برباعية في ليلة عودة إمام

حقق النادي الأهلي فوزًا ثقيلًا على حساب ضيفه شبيبة القبائل، بأربعة أهداف مقابل هدف، في مستهل مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بلقاء شهد عودة إمام عاشور للمشاركة مع القلعة الحمراء.

هاتريك قطة يقود بيراميدز لتجاوز عقبة ريفرز في دوري أبطال أفريقيا

حقق نادي بيراميدز فوزًا ثمينًا بالجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري، بنتيجة 3-0، بفضل "الهاتريك" الذي سجله لاعب خط الوسط أحمد عاطف "قطة".

عودة كايد تزين قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو

أعلن نادي الزمالك، بقيادة المدرب أحمد عبد الرؤوف، قائمته لمواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، في المواجهة الأولى للفريق الأبيض بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية، وشهدت القائمة عودة اللاعب الفلسطيني آدم كايد بعد تعافيه من الإصابة.

أجبرته على الخروج.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

أعلن النادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمد الشناوي العضلية، والتي أجبرته على الخروج من لقاء فريقه ضد شبيبة القبائل، خلال أحداث الشوط الثاني، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

عاد للدوري المصري.. الزمالك يعين فابيو نونو محللًا للأداء

كشف نادي الزمالك، عن تعيين البرتغالي فابيو نونو محللًا للأداء بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والذي سبق له العمل في فريق مودرن سبورت.

احتفظ بالصدارة.. سيراميكا يسقط فاركو بثنائية

احتفظ نادي سيراميكا كليوباترا، بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بانتصاره على حساب فاركو، بثنائية سجلها حسين السيد وفخري لاكاي.

تأجيل المحاكمة.. حبس رمضان صبحي على ذمة قضية التزوير

قررت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، تأجيل محاكمة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز و3 متهمين آخرين مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.

زاد أوجاع رفاق صلاح.. نوتنجهام يقسو على ليفربول

حقق نادي نوتنجهام فورست فوزًا ثقيلًا على حساب مضيفه ليفربول، بنتيجة 0-3، ليزيد من أوجاع رفاق النجم المصري محمد صلاح، بعد تراجعهم للمركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

لأول مرة منذ 6 سنوات.. نيوكاسل يهزم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزه الأول منذ 6 سنوات، على حساب ضيفه مانشستر سيتي، بهدفين مقابل هدف، بفضل ثنائية نجمه هارفي بارنز.

برشلونة ينتصر في المواجهة الأولى على كامب نو

انتصر نادي برشلونة في مواجهته الأولى، بعد عودته لملعبه كامب نو، في منافسات الدوري الإسباني، على حساب أتلتيك بيلباو، برباعية دون رد.