المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
15:00
موريتانيا

موريتانيا

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأهلي يعلن.. إصابة مصطفى العش بارتجاج وحجزه في المستشفى

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:34 م 24/11/2025
مصطفى العش الأهلي والمحلة

مصطفى العش

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة مصطفى العش مدافع الفريق خلال مران اليوم الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه، إن مصطفى العش تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الأهلي اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح جاب الله، أنه تم التدخل بشكل فوري وتقديم الإسعافات الأولية للاعب.

وأشار طبيب الأهلي إلى، أنه تقرر حجز مصطفى العش في أحد المستشفيات لمدة 24 ساعة؛ من أجل الاطمئنان على حالته بشكل دقيق.

وتأتي إصابة مصطفى العش، بعدما أعلن الأهلي إصابة الثلاثي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في العضلة الضامة، وأحمد عبد القادر بتمزق في العضلة الخلفية.

بالإضافة إلى محمد شكري ظهير أيسر الفريق، الذي يعاني من إصابة بشد في عضلة السمانة.

ومن المقرر أن يغادر النادي الأهلي، القاهرة يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، متجهًا إلى المغرب استعدادًا لمباراة الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجوار كل من، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني. 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي الشناوي طبيب الأهلي مصطفى العش العش

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg