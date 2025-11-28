كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إصابة مصطفى العش مدافع الفريق خلال مران اليوم الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد جاب الله، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه، إن مصطفى العش تعرض لارتجاج بسيط خلال مران الأهلي اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح جاب الله، أنه تم التدخل بشكل فوري وتقديم الإسعافات الأولية للاعب.

وأشار طبيب الأهلي إلى، أنه تقرر حجز مصطفى العش في أحد المستشفيات لمدة 24 ساعة؛ من أجل الاطمئنان على حالته بشكل دقيق.

وتأتي إصابة مصطفى العش، بعدما أعلن الأهلي إصابة الثلاثي محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق في العضلة الضامة، وأحمد عبد القادر بتمزق في العضلة الخلفية.

بالإضافة إلى محمد شكري ظهير أيسر الفريق، الذي يعاني من إصابة بشد في عضلة السمانة.

ومن المقرر أن يغادر النادي الأهلي، القاهرة يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة، متجهًا إلى المغرب استعدادًا لمباراة الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بجوار كل من، الجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني.