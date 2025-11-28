كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التدريب الأول لفريق الجيش الملكي المغربي، استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وأشار موقع "البطولة" المغربي، إلى أن التدريب الأول لفريق الجيش الملكي شهد حضور جميع لاعبيه باستثناء المدافع نوح العبد المتواجد رفقة منتخب بلاده، وتوفيق رازقو الذي أجرى تدريبه بشكل منفرد.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجيش الملكي حصة تدريبية جديدة بالمركز الرياضي للمعمورة، سيعمل خلالها المدير الفني ألكسندر سانتوس، على الجانب التكتيكي بعد أن ركز يوم أمس على الاستشفاء.

وأكمل أن نادي الجيش سيخصص جزءًا من أجل مشاهدة مباريات الأهلي الأخيرة، وتحليلها قصد الوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الأولى على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بينما تلقى فريق الجيش الملكي هزيمة من يانج أفريكانز بنتيجة 1-0.