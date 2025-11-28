المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

1 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"مشاهدة مبارياته الأخيرة".. تقارير مغربية: الجيش الملكي يبدأ دراسة الأهلي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:10 م 25/11/2025
الجيش الملكي

الجيش الملكي - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل التدريب الأول لفريق الجيش الملكي المغربي، استعدادا لمواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مولاي الحسن في العاصمة الرباط، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وأشار موقع "البطولة" المغربي، إلى أن التدريب الأول لفريق الجيش الملكي شهد حضور جميع لاعبيه باستثناء المدافع نوح العبد المتواجد رفقة منتخب بلاده، وتوفيق رازقو الذي أجرى تدريبه بشكل منفرد.

وأضاف أنه من المقرر أن يجري الجيش الملكي حصة تدريبية جديدة بالمركز الرياضي للمعمورة، سيعمل خلالها المدير الفني ألكسندر سانتوس، على الجانب التكتيكي بعد أن ركز يوم أمس على الاستشفاء.

وأكمل أن نادي الجيش سيخصص جزءًا من أجل مشاهدة مباريات الأهلي الأخيرة، وتحليلها قصد الوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد انتصر في الجولة الأولى على شبيبة القبائل بنتيجة 4-1، الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، بينما تلقى فريق الجيش الملكي هزيمة من يانج أفريكانز بنتيجة 1-0.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
المقاولون العرب

المقاولون العرب

24

ضغط متواصل من جانب فريق بيراميدز على دفاع المقاولون العرب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg