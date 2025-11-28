المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

3 0
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
(4 - 3)
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

2 1
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

2 2
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جاهزية شوبير وسباق زيزو مع إمام.. لقطات من تدريب الأهلي قبل السفر للمغرب (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:22 م 25/11/2025
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg
  • عرض 22 صورة
    galleryImg

أنهى النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب التتش قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء؛ لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة ‏الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.‏

يشار إلى أن الأهلي كان قد بدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

لقطات من تدريب الأهلي الختامي في التتش

وشهدت تدريبات الفريق الأحمر تواجد جميع اللاعبين، كما أدى الثنائي أحمد سيد زيزو، وإمام عاشور سباقا خاصا أجراه جميع اللاعبين أيضًا.

وأظهرت اللقطات التي خرجت من تدريبات الأهلي جاهزية الثنائي مصطفى شوبير ومحمد سيحا، حراس المرمى قبل مواجهة الجيش الملكي، وذلك في ظل غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري.

وشارك أيضًا المغربي أشرف داري في التدريبات اليوم، ونفس الأمر لحسين الشحات الذي يواصل تدريباته التأهيلية تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

لمشاهدة لقطات من التدريبات اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي مصطفى شوبير إمام عاشور أحمد سيد زيزو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

3 0
برشلونة

برشلونة

81

خطيرة لبرشلونة بعد تسديدة من رافينيا من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من سانشيز حارس تشيلسي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

89

دوكو سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg