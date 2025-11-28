أنهى النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب التتش قبل السفر إلى المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء؛ لمواجهة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة ‏الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.‏

يشار إلى أن الأهلي كان قد بدأ بطولة دوري أبطال أفريقيا بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

لقطات من تدريب الأهلي الختامي في التتش

وشهدت تدريبات الفريق الأحمر تواجد جميع اللاعبين، كما أدى الثنائي أحمد سيد زيزو، وإمام عاشور سباقا خاصا أجراه جميع اللاعبين أيضًا.

وأظهرت اللقطات التي خرجت من تدريبات الأهلي جاهزية الثنائي مصطفى شوبير ومحمد سيحا، حراس المرمى قبل مواجهة الجيش الملكي، وذلك في ظل غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري.

وشارك أيضًا المغربي أشرف داري في التدريبات اليوم، ونفس الأمر لحسين الشحات الذي يواصل تدريباته التأهيلية تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

