أعلن النادي الأهلي فقدانه لجهود 8 لاعبين عن مواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء أن الفريق سيغادر غدا إلى المغرب بدون السلوفيني نيتس جراديشار للإيقاف، ومحمد الشناوي ومحمد شكري ومحمد عبد الله وأحمد عبدالقادر ومصطفي العش للإصابة وحسين الشحات وأشرف داري لعدم الجاهزية الفنية والبدنية.

فيما أكد أحمد جاب الله طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم أن حسين الشحات، لاعب الفريق واصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من تدريبات الكرة منفردًا، على هامش المران الجماعي.

وقال طبيب الفريق إن الشحات تعافى من الإصابة التي لحقت به ‏مؤخرًا في وتر العضلة الخلفية، وأن اللاعب سيبدأ المشاركة التدريجية في التدريبات الجماعية بالكرة؛ غدًا الأربعاء مع اللاعبين الغائبين عن رحلة ‏الفريق إلى المغرب، في إطار تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

وأوضح طبيب الأهلي أيضا أن محمد الشناوي حارس الفريق، بدأ تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي ‏المحدد له؛ للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في العضلة الضامة عبر خضوعه اليوم لتدريبات علاجية وتأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر الثلاثاء.

وشدد على أن مصطفى العش مدافع الفريق غادر المستشفى ظهر اليوم بعد ‏الاطمئنان على حالته الطبية عقب الإصابة التي لحقت به في مران أمس، مشيرا إلى أنه اطلع على الفحوصات والتقارير الطبية لمصطفى العش التي جاءت مطمئنة، ومن ثم غادر اللاعب المستشفى بعد ‏ملاحظة 24 ساعة عقب إصابته بارتجاج خفيف.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن العش سوف يبدأ تنفيذ برنامج علاجي لمدة 6 أيام قادمة وفق البروتوكول المحدد من «فيفا» لإصابات ‏الارتجاج.‏