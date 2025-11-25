كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن قائمة أفضل التصديات حلال الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت ظهور مميز للثنائي المصري مصطفى شوبير وأحمد الشناوي.

وشهدت منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا، تفوق الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، وفوز بيراميدز ضد ريفرز يونايتد النيجيري.

التصديات الأفضل في الجولة الأولى بدوري الأبطال

أسدل الحساب الرسمي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا الستار، عن أفضل تصديات الجولة الأولى من المسابقة، والتي تضمنت إبداع العديد من الحراس خلال الأسبوع.

وتواجد إنقاذ أحمد الشناوي لتسديدة لاعب ريفرز يونايتد، من على حدود منطقة الجزاء ضمن قائمة أفضل التصديات بالجولة الأولى، بعد براعة واضحة من حارس السماوي.

وظهر تفوق وسرعة رد فعل مصطفى شوبير حارس الأهلي، بإنقاذه لتسديدة لاعب شبيبة القبائل من داخل منطقة الجزاء، أمام أمتار قليلة من شباك الأحمر.

وتضمنت التصديات، إنقاذ أحمد رضا تكناوتي حارس الجيش الملكي، لرأسية لاعب يانج أفريكانز من داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى تصدي محمد حديد حامي عرين شبيبة القبائل لتسديدة محمود تريزيجيه جناح الأهلي.

كان قد حسم الأهلي تفوقه أمام شبيبة القبائل بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما لحساب منافسات المجموعة الثانية، بينما حقق بيراميدز انتصارًا مميزًا ضد ريفرز يونايتد بفضل ثلاثية أحمد عاطف قطة بالمجموعة الأولى.