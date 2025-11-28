تأكد غياب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، عن بعثة الفريق الأحمر المسافرة إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعدما بدأ دور المجموعات بالفوز بنتيجة 4-1، ضد شبيبة القبائل الجزائري.

وشهدت مباراة شبيبة القبائل إصابة محمد الشناوي ليشارك مصطفى شوبير بدلا منه، وبعد المباراة تبين إصابة الحارس الأساسي في العضلة الضامة اليسرى، ويحاول التعافي منها في الوقت الحالي.

شوبير.. قفاز الأهلي في أفريقيا

وفي حال غياب الشناوي عن مباراة الجيش الملكي، سيشارك مصطفى شوبير في التشكيل الأساسي على أن يكون الحارس البديل محمد سيحا.

وبذكر شوبير، سنرصد في السطور التالية ما قدمه في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل عام مع الأهلي، حيث شارك في معظم مباريات نسخة 2023-24، والتي توج بها الفريق الأحمر في النهاية على حساب الترجي التونسي.

شوبير بشكل عام لعب مع الأهلي في جميع المسابقات ومنذ تصعيده من قطاع الناشئين، 55 مباراة بواقع 4708 دقائق، تحصل على بطاقتين صفراويتين، وحافظ على نظافة شباكه 32 مرة واستقبلت شباكه 31 هدفًا.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتحديد، يحمل مصطفى شوبير ذكرى جيدة عندما قاد الفريق الأحمر للتتويج بالبطولة الأخيرة حيث شارك وقتها في 9 مباريات ولم يستقبل أي هدف حتى توج باللقب.

وبشكل عام لعب صاحب الـ 25 عامًا 13 مباراة بواقع 1091 دقيقة، حافظ على نظافة شباكه 11 مرة وتلقت شباكه 3 أهداف فقط.

علما بأن آخر مباراة شارك فيها مع الأهلي كانت أمام شبيبة القبائل وذلك بعدما لعب كبديل بسبب إصابة الشناوي، وحافز على شباكه في 11 دقيقة لعبهم، حيث سكن هدف الفريق الجزائري شباك محمد الشناوي قبل استبداله.