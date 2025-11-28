المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
22:00
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 0
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي

تشيلسي

3 0
22:00
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

0 0
(4 - 3)
18:00
ليبيا

ليبيا

دوري أبطال أوروبا
مارسيليا

مارسيليا

2 1
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا
جليمت

جليمت

2 2
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

عودة داري ورضا.. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في أبطال أفريقيا

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

11:38 م 25/11/2025
الأهلي

الأهلي

أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن القائمة الرسمية لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

تقام مباراة الأهلي والجيش الملكي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة الجيش الملكي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - أشرف داري.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - أشرف بن شرقي - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد رضا

خط الهجوم: محمد شريف - حمزة عبد الكريم

وشهدت قائمة الأهلي غياب حارس المرمى، محمد الشناوي، بعد الإصابة التي تعرض إليها خلال لقاء شبيبة القبائل الجزائري الماضي.

فيما واصل حسين الشحات ومحمد شكري الغياب عن الأهلي بسبب الإصابة، إلى جانب السلوفيني نيتيس جراديشار مهاجم الفريق بسبب الإيقاف.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني، بهدف نظيف، خارج ملعبه.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي المغربي أشرف داري قائمة الأهلي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

3 0
برشلونة

برشلونة

85

اجمالي التسديدات: تشيلسي 15 - برشلونة 4

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 2
باير ليفركوزن

باير ليفركوزن

89

دوكو سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت في الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
