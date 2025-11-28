أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن القائمة الرسمية لمواجهة الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

تقام مباراة الأهلي والجيش الملكي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة الجيش الملكي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا

خط الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان بيكهام - محمد علي بن رمضان - ياسر إبراهيم - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - أشرف داري.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - أشرف بن شرقي - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد مصطفى زيزو - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - أحمد رضا

خط الهجوم: محمد شريف - حمزة عبد الكريم

وشهدت قائمة الأهلي غياب حارس المرمى، محمد الشناوي، بعد الإصابة التي تعرض إليها خلال لقاء شبيبة القبائل الجزائري الماضي.

فيما واصل حسين الشحات ومحمد شكري الغياب عن الأهلي بسبب الإصابة، إلى جانب السلوفيني نيتيس جراديشار مهاجم الفريق بسبب الإيقاف.

وحقق المارد الأحمر فوزًا كبيرًا على نادي شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في أولى جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

بينما تلقى الفريق المغربي هزيمة مفاجئة خلال الجولة الأولى، على يد نادي يانج أفريكانز التنزاني، بهدف نظيف، خارج ملعبه.