المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رحلة 5 ساعات.. بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:47 م 26/11/2025
بعثة الأهلي

وصول بعثة الأهلي إلى المغرب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري (4-1) في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء االسبت الماضي باستاد القاهرة.

وصول بعثة الأهلي

وكانت البعثة قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم، واستغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات، وصولا إلى المغرب، ويرافق البعثة الكابتن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة.

وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وذلك قبل سفر البعثة.

وحرص وفد السفارة المصرية في المغرب برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير، ومحمد العربي، ومعهما سمير عدلي المدير الإداري للفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، على استقبال بعثة الفريق، لدى وصولها مطار الرباط.

وقام وفد السفارة المصرية بإنهاء إجراءات وصول البعثة في دقائق معدودة، حيث توجهت بعدها إلى فندق الإقامة.

كما حرص مستحسن عبد العزيز نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي، على استقبال بعثة الفريق، لدى وصولها مطار الرباط في المغرب.

وقام نائب رئيس نادي الجيش الملكي بالترحيب ببعثة الأهلي وإهداء طارق قنديل باقة من الورود.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg