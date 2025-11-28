وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري (4-1) في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء االسبت الماضي باستاد القاهرة.

وصول بعثة الأهلي

وكانت البعثة قد غادرت مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم، واستغرقت الرحلة ما يقرب من خمس ساعات، وصولا إلى المغرب، ويرافق البعثة الكابتن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة.

وحرص وليد صلاح الدين مدير الكرة، على الاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب، وذلك قبل سفر البعثة.

وحرص وفد السفارة المصرية في المغرب برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير، ومحمد العربي، ومعهما سمير عدلي المدير الإداري للفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، على استقبال بعثة الفريق، لدى وصولها مطار الرباط.

وقام وفد السفارة المصرية بإنهاء إجراءات وصول البعثة في دقائق معدودة، حيث توجهت بعدها إلى فندق الإقامة.

كما حرص مستحسن عبد العزيز نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي، على استقبال بعثة الفريق، لدى وصولها مطار الرباط في المغرب.

وقام نائب رئيس نادي الجيش الملكي بالترحيب ببعثة الأهلي وإهداء طارق قنديل باقة من الورود.