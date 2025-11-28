المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الغائبون عن رحلة المغرب.. تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الأهلي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

04:15 م 26/11/2025
حسين الشحات

حسين الشحات

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذين لم يرافقوا بعثة الفريق إلى المغرب، لتدريبات تأهيلية وبدنية وفقًا للبرنامج المخصص لكل لاعب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في المباريات المقبلة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى المغرب ظهر اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

تدريبات تأهيلية وبدنية للاعبي الأهلي الغائبين

شهد المران أداء اللاعبين، محمد الشناوي وحسين الشحات وعمر كمال وأحمد عابدين ونيتس جراديشار وأحمد عبدالقادر ومصطفى العش ومحمد عبدالله، مجموعة من التدريبات التأهيلة، تحت إشراف الجهاز الطبي؛ بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي من الإصابة والتجهيز البدني والفني بالشكل الأمثل، تمهيدًا للدفع بهم في المرحلة المقبلة وفقًا للرؤية الفنية.

كما أدى حمزة علاء حارس المرمى، المقرر قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فقرات من التدريبات التأهيلية.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

