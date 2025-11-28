المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
إيندهوفن

إيندهوفن

دوري أبطال أوروبا
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العرب
لبنان

لبنان

- -
18:00
السودان

السودان

الأهلي يعلن.. موعد أول تدريب في المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:25 م 26/11/2025
الأهلي

الأهلي - صورة أرشيفية

كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي موعد أول تدريب للفريق الأحمر في المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن الأهلي سيؤدي تدريبه الأول في المغرب في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السادسة بتوقيت المغرب» على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الرباط بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

كان في استقبال البعثة مستحسن عبد العزيز نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي ووفد السفارة المصرية برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير.

الأهلي كان قد حقق الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري ٤ـ١ في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت الماضي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من: "يانج أفريكانز، الجيش الملكي، وشبيبة القبائل.

مباراة الجيش الملكي القادمة
الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي

