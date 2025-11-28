كشف الموقع الرسمي للنادي الأهلي موعد أول تدريب للفريق الأحمر في المغرب، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار الأهلي إلى أن الأهلي سيؤدي تدريبه الأول في المغرب في السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السادسة بتوقيت المغرب» على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الرباط بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

كان في استقبال البعثة مستحسن عبد العزيز نائب رئيس نادي الجيش الملكي المغربي ووفد السفارة المصرية برئاسة أبو بكر الأشرفي نائب السفير.

الأهلي كان قد حقق الفوز على فريق شبيبة القبائل الجزائري ٤ـ١ في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت مساء السبت الماضي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كلا من: "يانج أفريكانز، الجيش الملكي، وشبيبة القبائل.