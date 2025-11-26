بعد إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات.. حكاية المنشطات مع اللاعبين المصريين (صور)

يمتلك محمد شريف مهاجم النادي الأهلي فرصة التقدم في قائمة هدافي الفريق الأول لكرة القدم التاريخية في أفريقيا عندما يواجه الجيش الملكي المغربي.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي بملعب "مولاي عبد الله" يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر بدأ مشواره في مجموعات الأبطال بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، بينما خسر الجيش الملكي أمام يانج أفريكانز بنتيجة 2-1.

طالع ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا من هنا

ويتطلع الأهلي للخروج بنتيجة إيجابية أمام الجيش الملكي والحفاظ على صدارة مجموعته، علما أن البطولة الأفريقية ستتوقف لفترة طويلة بسبب أمم أفريقيا.

وكان محمد شريف سجل هدفا في الفوز على شبيبة القبائل، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا مع الأهلي في أفريقيا.

وحال تسجيله هدفا ضد الجيش الملكي سيتساوى محمد شريف مع حسام حسن ومحمود كهربا اللذين سجلا 17 هدفا لكل منهما.

وإذا تمكن شريف من تسجيل هدفين، سيتخطى حسام حسن وكهربا ويتساوى مع محمد بركات وفلافيو (18 هدفا لكل منهما).

للتعرف على هدافي الأهلي التاريخيين في أفريقيا اضغط هنا أو طالع الألبوم المرفق بالأعلى