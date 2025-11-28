حرص عدد من ناشئي كرة القدم المغربية على اللعب مع أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، بعد نهاية التدريبات مساء اليوم الأربعاء.

وأنهى النادي الأهلي تدريبه الأول في المغرب مساء اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبعد نهاية التدريبات أشرك الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لأحمد سيد زيزو وهو يمرر الكرة لعدد من الناشئين الصغار في المغرب، وعلق حساب الأهلي: "محبوب الجماهير أينما ذهب".

زيزو الذي انتظر حتى نهاية عقده مع نادي الزمالك وانتقل بعدها إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لعب مع الفريق الأحمر حتى الآن 16 مباراة بواقع 1299 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن يختتم النادي الأهلي تدريباته بشكل عام مساء الغد الخميس، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي، التي يبحث خلالها الفريق الأحمر عن الفوز بعد الانتصار في الجولة الأولى ضد شبيبة القبائل بنتيجة 4-1.