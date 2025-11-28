مران الأهلي في المغرب استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

أنهى النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، تدريبه الأول في المغرب، الذي أقيم على ملعب الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الملكي.

ويلعب الأهلي مع الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-26.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار الرباط بعد رحلة طيران استغرقت ما يقرب من خمس ساعات، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثامنة من صباح اليوم.

يشار إلى أن الأهلي كان قد انتصر على شبيبة القبائل في الجولة الأولى من دور المجموعات بنتيجة 4-1، في لقاء استضافه استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة كلا من: "شبيبة القبائل، يانج أفريكانز، الجيش الملكي".

لقطات من تدريب الأهلي الأول

وظهرت خلال التدريب الأول للأهلي في المغرب، بعض اللقطات، منها حوار المغرب أشرف بنشرقي مع محمد علي بن رمضان في وسط التدريبات.

كما حرص المدير الفني الدنماركي ييس توروب، على إظهار بعض من مهاراته الكروية.

كما ظهرت بعض الثنائيات في التدريبات، وخوض اللاعبين تدريب بدني قوي.

