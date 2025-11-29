المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ملف يلا كورة.. إيقاف رمضان صبحي.. مستقبل نجم الأهلي.. وتغيير في معسكر منتخب مصر

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

01:26 ص 27/11/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي نجم بيراميدز

نشر "يلا كورة" العديد من الأخبار الهامة، على مدار يوم الأربعاء، والتي تضمنت إيقاف رمضان صبحي لأربع سنوات بسبب المنشطات، بالإضافة لمستقبل أليو ديانج نجم الأهلي، وتغيير في موعد انطلاق معسكر منتخب مصر.

وإليكم أبرز أخبار الأربعاء

مصدر ليلا كورة: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

أكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

محاميه ليلا كورة: سنطعن على إيقاف رمضان صبحي

أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، أنه يستعد لتقديم طعن على قرار إيقاف اللاعب الدولي لمدة 4 سنوات، إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية.

الأهلي يكشف موقفه من تجديد عقد 4 لاعبين

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن من أجل تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم أليو ديانج، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر، أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

مصدر ليلا كورة: تقديم موعد انطلاق معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

بقيادة ماييلي والشيبي.. قائمة بيراميدز لمواجهة باور ديناموز بدوري الأبطال

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق التي تغادر ظهر الأربعاء القاهرة في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وزارة الرياضة ترد عبر يلا كورة على أنباء استقالة مجلس إدارة الزمالك

كشف محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، حقيقة تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، باستقالته.

اتحاد الكرة يحيل شكوى البنا وهلهل للجنة الحكام

أعلن اتحاد الكرة مساء الأربعاء، إحالة شكوى الحكمان محمود البنا وسامي هلهل، إلى لجنة الحكام.

كايزر تشيفز يستعيد جاستون سيرينو أمام الزمالك في الكونفدرالية

يستعيد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لجهود لاعبه جاستون سيرينو أمام الزمالك في المواجهة المرتقبة ببطولة الكونفدرالية.

المنتخب المغربية: ضربة لهجوم الجيش الملكي قبل مواجهة الأهلي

أكدت صحيفة المنتخب المغربية أن فريق الجيش الملكي سيفتقد خدمات مهاجمه حمزة خابا في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ليلة سقوط الريدز.. أيندهوفن يضرب ليفربول برباعية في أبطال أوروبا

سقط نادي ليفربول في فخ هزيمة كارثية أمام ضيفه أيندهوفن الهولندي، برباعية مقابل هدف، في إطار منافسات مرحلة الدوري، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

