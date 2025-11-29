نشر "يلا كورة" العديد من الأخبار الهامة، على مدار يوم الأربعاء، والتي تضمنت إيقاف رمضان صبحي لأربع سنوات بسبب المنشطات، بالإضافة لمستقبل أليو ديانج نجم الأهلي، وتغيير في موعد انطلاق معسكر منتخب مصر.

وإليكم أبرز أخبار الأربعاء

مصدر ليلا كورة: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

أكد مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن رمضان صبحي تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

محاميه ليلا كورة: سنطعن على إيقاف رمضان صبحي

أكد هاني زهران، محامي رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، أنه يستعد لتقديم طعن على قرار إيقاف اللاعب الدولي لمدة 4 سنوات، إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية.

الأهلي يكشف موقفه من تجديد عقد 4 لاعبين

أكدت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، أن المفاوضات لا تزال جارية حتى الآن من أجل تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم أليو ديانج، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر، أحمد نبيل كوكا وحسين الشحات.

مصدر ليلا كورة: تقديم موعد انطلاق معسكر منتخب مصر قبل كأس أمم أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على تقديم موعد انطلاق معسكر المنتخب قبل المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

بقيادة ماييلي والشيبي.. قائمة بيراميدز لمواجهة باور ديناموز بدوري الأبطال

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة الفريق التي تغادر ظهر الأربعاء القاهرة في طريقها إلى زامبيا، استعدادا لمواجهة باور ديناموز الزامبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.