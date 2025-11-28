أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، التشكيل الرسمي لخوض مواجهة الجيش الملكي المغربي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي بملعب "مولاي الحسن" في التاسعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر تجاوز الجولة الأولى باكتساح شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في حين خسر الجيش الملكي خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-0.

ويحرس مصطفى شوبير عرين الأهلي لتعويض الغائب للإصابة محمد الشناوي.

ويحافظ توروب على الرباعي الهجومي ضد الجيش الملكي وهم زيزو وبنشرقي وتريزيجيه وشريف.

وجاء تشكيل الأهلي ضد الجيش الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد شريف.