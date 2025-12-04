تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التطورات الأخيرة في ملف تجديد عقود لاعبي الأحمر، بما فيهم الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط ميدان الفريق.

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر قناة "النهار": "لم يأتي أي عرض رسمي إلى أي لاعب في الفريق من الخارج حتى تلك اللحظة، قمنا بتأجيل ملفات تجديد عقود اللاعبين لأننا كنا نمر بفترة عصيبة وكنا نحتاج التركيز في السوبر المصري وفي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "لكن في الفترة الحالية سنبدأ في فتح كل الملفات المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين".

وليد صلاح الدين ينفي وجود أي تعثر في ملف تجديد عقود اللاعبين

وعن وجود تعثر في مفاوضات بعض اللاعبين، قال وليد: "غير صحيح وجود تعثر في أي مفاوضات تجديد مع أي لاعب في الأهلي سواء ديانج أو مروان عطية أو أحمد عبد القادر أو كوكا أو غيرهم".

وأتم تصريحاته، قائلاً: "سنقدم عرض رسمي لكل لاعب وسنؤكد عليه أن هذا العرض هو مقدرة النادي الأهلي، وإذا رفض اللاعب العرض سنبدأ في دراسة كل البدائل المتاحة، لكن أشعر بالتفاؤل حول تجديد اللاعبين، لأنهم يعرفون قيمة النادي الأهلي جيدًا".