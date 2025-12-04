المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

أبرزهم ديانج.. وليد صلاح الدين يكشف التطورات الأخيرة في ملف تجديد عقود اللاعبين

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:18 ص 04/12/2025
ديانج

أليو ديانج

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التطورات الأخيرة في ملف تجديد عقود لاعبي الأحمر، بما فيهم الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط ميدان الفريق.

وقال صلاح الدين في تصريحات عبر قناة "النهار": "لم يأتي أي عرض رسمي إلى أي لاعب في الفريق من الخارج حتى تلك اللحظة، قمنا بتأجيل ملفات تجديد عقود اللاعبين لأننا كنا نمر بفترة عصيبة وكنا نحتاج التركيز في السوبر المصري وفي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "لكن في الفترة الحالية سنبدأ في فتح كل الملفات المتعلقة بتجديد عقود اللاعبين".

وليد صلاح الدين ينفي وجود أي تعثر في ملف تجديد عقود اللاعبين

وعن وجود تعثر في مفاوضات بعض اللاعبين، قال وليد: "غير صحيح وجود تعثر في أي مفاوضات تجديد مع أي لاعب في الأهلي سواء ديانج أو مروان عطية أو أحمد عبد القادر أو كوكا أو غيرهم".

وأتم تصريحاته، قائلاً: "سنقدم عرض رسمي لكل لاعب وسنؤكد عليه أن هذا العرض هو مقدرة النادي الأهلي، وإذا رفض اللاعب العرض سنبدأ في دراسة كل البدائل المتاحة، لكن أشعر بالتفاؤل حول تجديد اللاعبين، لأنهم يعرفون قيمة النادي الأهلي جيدًا".

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي أليو ديانج ديانج وليد صلاح الدين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg