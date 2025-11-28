المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل تشكيل الأهلي لمواجهة الجيش الملكي بأبطال أفريقيا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:58 م 28/11/2025
الأهلي - الاهلي

الأهلي يحل ضيفًا على الجيش الملكي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ومرتقبة ضد الجيش الملكي المغربي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي ضيفًا على الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

تقام المباراة على ملعب "مولاي الحسن" في المغرب، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة صدارته للمجموعة بعد فوزه المثير في الجولة الأولى على شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1.

وفي المقابل، خسر الجيش الملكي مباراته الافتتاحية خارج ملعبه أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد، ما يجعل لقاء اليوم فرصة لتعويض البداية الصعبة ومحاولة حصد أول ثلاث نقاط.

ويهدف الأهلي إلى تجنب أي تعثر أمام الفريق المغربي، للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، وتعزيز سيطرته على صدارة المجموعة.

ويقدم موقع "يلا كورة" عبر حسابه على فيسبوك بثًا مباشرًا لتحليل تشكيلة الفريقين وفرص كل منهما في الفوز بالمباراة، بمشاركة مصطفى جمال وتقديم محمد الهادي.

انتظروا البث المباشر بعد قليل..

الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي الأهلي ضد الجيش الملكي

