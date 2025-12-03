كشف مصدر عن حقيقة وصول عرض رسمي إلى مروان عطية، لاعب النادي الأهلي لرحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات لـ "يلاكورة"، أن مروان عطية لم يصله أية عروض رسمية حتى الآن سواء له أو للنادي الأهلي، في الوقت الذي ترفض فيه إدارة المارد الأحمر التفريط في اللاعب على الأقل في الموسم الحالي، في حين أن فكرة رحيله في يناير المقبل مرفوضة ولا يوجد نقاش فيها.

وسبق وأن تلقي مروان عطية في بداية الموسم الحالي والماضي عروضًا من أندية خليجية، حيث وصلت عروض بالفعل وقتها لكن تم رفضها جميعا ثم تمت ترضية اللاعب، ويأتي ذلك بعدما قام النادي بتعديل عقده في فترة تواجد محمد رمضان المدير الرياضي السابق للأهلي.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن فكرة بيع مروان في يناير المقبل أو حتى إعارته غير واردة على الإطلاق في حسابات الأهلي، خاصةً مع تفكير النادي في بيع وتسويق ديانج بدلاً من رحيله حرًا في نهاية الموسم الحالي إذا تعقّد ملف التفاوض معه لتجديد عقده.

في سياق آخر، يتواجد مروان عطية في قائمة منتخب مصر استعدادًا لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب، حيث انطلق اليوم الأربعاء المعسكر المفتوح للفراعنة في مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر والذي سيستمر لمدة 4 أيام قبل خوض البطولة في نهاية الشهر الجاري.