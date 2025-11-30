المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أشرف بنشرقي.. سلاح الأهلي الذي أرهق شبيبة القبائل والجيش الملكي (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:13 م 30/11/2025
أشرف بنشرقي

المغربي أشرف بنشرقي لاعب النادي الأهلي

قدم المغربي أشرف بنشرقي، أرقامًا مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال أول جولتين من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أشرف بنشرقي توهج مع الأهلي بشكل مؤثر في مباراتي شبيبة القبائل والجيش الملكي، حيث أسهم بتقديم تمريرة حاسمة، سجل منها محمد شريف هدفًا.

توهج أشرف بنشرقي

رصدت شبكة "سوفا سكور" أرقام أشرف بنشرقي المميزة، خلال مباراتي شبيبة القبائل والجيش الملكي، حيث كان الأفضل بشكل واضح في عدة عوامل فردية.

فيما يلي، أرقام مميزة برع فيها أشرف بنشرقي، كأكثر لاعب في مباراة واحدة، خلال أول جولتين من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا:

كان أكثر لاعبًا منحًا للتمريرات المفتاحية أمام شبيبة القبائل، 6 مرات.

الأكثر صناعة للفرص المحققة أمام شبيبة القبائل، 3 مرات.

الأكثر نجاحًا في المرواغة أمام الجيش الملكي، 8 مرات.

الأرقام تعكس الأداء الفردي المميز الذي ظهر به أشرف بنشرقي خلال مباراتي الأهلي ضد شبيبة القبائل والجيش الملكي، حيث أسهم في حصول المارد الأحمر على 4 نقاط، ليحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا الجيش الملكي شبيبة القبائل أشرف بنشرقي

