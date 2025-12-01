المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تنوع تكتيكي.. أسلوب توروب مع الأهلي لا يعرف الثبات

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:15 م 01/12/2025
الأهلي

فريق الأهلي

أكمل المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، 9 مباريات مع الفريق تنوعت ما بين مواجهات محلية وقارية، قبل أن تتوقف مسابقة الدوري المصري، نظرًا لانطلاق بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، تزامنًا مع بداية الاستعداد للمشاركة في كأس أمام أفريقيا.

وتولى ييس توروب، المهمة الفنية للنادي الأهلي في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، من أجل تصحيح مسار الفريق عقب الفترة التي شهدت تراجع المستوى حينما كان يتولى الإسباني خوسيه ريبيرو الدفة.

بداية مميزة بطلها توروب

قاد ييس توروب، فريق الأهلي خلال 9 مباريات في مختلف المسابقات، بواقع مواجهتين في كأس السوبر، و3 لقاءات بالدوري المصري، و4 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ونجح توروب في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات وتعادل في 3 مناسبات ولم يعرف طعم الهزيمة منذ توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي، منتصف الموسم الجاري.

- إيجل نوار 0-1 الأهلي (دوري أبطال أفريقيا).

- الأهلي 2-1 الاتحاد السكندري (الدوري المصري).

- الأهلي 1-0 إيجل نوار (دوري أبطال أفريقيا).

- بتروجيت 1-1 الأهلي (الدوري المصري).

- الأهلي 0-0 المصري (الدوري المصري).

- الأهلي 2-1 سيراميكا كليوباترا (السوبر المصري).

- الأهلي 2-0 الزمالك (السوبر المصري).

- الأهلي 4-1 شبيبة القبائل (دوري أبطال أفريقيا).

- الجيش الملكي 1-1 الأهلي (دوري أبطال أفريقيا).

تنوع هجومي

ظهر تأثير ييس توروب، مع النادي الأهلي سريعًا، وظهر ذلك في معدل الأهداف التي سجلها الأحمر خلال المباريات، ولم يعتمد المدرب الدنماركي في أسلوبه على لاعب معين، أو على التسجيل من خلال طريقة ثابتة.

وسجل النادي الأهلي تحت قيادة ييس توروب 14 هدفًا في مختلف المسابقات، جاءت عن طريق 8 لاعبين، وهو ما يشير إلى أن الأحمر في تلك الحقبة الجديدة لا يعتمد على أسلوب ثابت، وإنما طرق متنوعة.

وجاءت أهداف الأهلي على النحو التالي:

- محمد شريف (هدف أمام شبيبة القبائل).

- نييتس جراديشار (هدف أمام بتروجيت)، (هدف أمام سيراميكا).

- أحمد سيد زيزو (هدف أمام الاتحاد السكندري).

- محمود حسن ترزيجيه (هدف أمام سيراميكا كليوباترا)، (هدفان أمام شبيبة القبائل)، (هدف أمام الجيش الملكي).

- أشرف بنشرقي (هدف أمام الاتحاد السكندري)، (هدف أمام الزمالك).

- عمر كمال (هدف أمام إيجل نوار).

- هدف ذاتي أمام إيجل نوار.

- مروان عطية (هدف أمام الزمالك).

- إمام عاشور (هدف أمام شبيبة القبائل).

