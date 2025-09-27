المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

4 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الزمالة يودع.. ديكيداها الصومالي يتأهل لملاقاة الزمالك في الكونفدرالية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:48 م 27/09/2025
الزمالة السوداني

فريق الزمالة السوداني

اقتنص فريق ديكيداها الصومالي بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليواجه نادي الزمالك، في استهلال مشواره بالمسابقة.

ديكيداها الصومالي رغم الخسارة إيابًا (1-2) أمام منافسه الزمالة السوداني، لكنه كان قد فاز ذهابًا بهدف، لتصبح النتيجة الإجمالية (2-2)، ويتأهل لأفضلية الهدف خارج الديار.

ويلتقي ديكيداها الصومالي مع نادي الزمالك، في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

أحداث المباراة

1: انطلاق المباراة.

27: التعادل السلبي مستمر، وتغيير في صفوف الزمالة، بدخول مزمل كانتي بدلًا من سليمان زكريا.

45: نهاية الشوط الأول من مباراة الزمالة وديكيداها بالتعادل دون أهداف.

48: محمد أبكر عجب يسجل هدف التقدم لصالح الزمالة، أصبحت النتيجة الإجمالية للمواجهة الآن (1-1)، نظرًا لتفوق ديكيداها ذهابًا بهدف.

67: الزمالة يسجل الهدف الثاني بتوقيع محمد أبكر عجب، ويضع قدمًا في دور الـ32 من الكونفدالية.

 

89: ديكيداها يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول، تصبح النتيجة الإجمالية (2-2) في صالح ممثل الصومال لأفضلية الهدف خارج الأرض.

مباراة الزمالة وديكيداها، تقام على ملعب كساراني في نيروبي، كينيا، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من كأس الكونفدرالية.

نادي الزمالك يترقب لمعرفة منافسه في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، حيث يواجه المتأهل من مباراة الزمالة وديكيداها.

مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بين الزمالة وديكيداها، على ملعب الأخير، كان الفريق الصومالي حسمها بنتيجة (1-0).

تشكيل الزمالة

يخوض فريق الزمالة السوداني، المباراة بالتشكيل الآتي:

عصام الحضري، حسين أفول، شهاب الدين عمر، محمد أبكر، علي خلف الله، سليمان زكريا، ياسر عز الدين، عبد الصمد، أمجد قلق، أنس سعيد ومجاهد العقيد (القائد).

ويلتقي الزمالك مع المتأهل من مباراة الزمالة وديكيداها، في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، خلال شهر أكتوبر المقبل.

وكان الزمالك ودع النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية بالدور ربع النهائي، أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الإياب (1-0).

الزمالك كأس الكونفدرالية منافس الزمالك ديكيداها الصومالي الزمالة السوداني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
ليفربول

ليفربول

82

ليفربول يفتقد للدقة في اللمسة الأخيرة على مرمى كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

4 2
ريال مدريد

ريال مدريد

65

جاء هدف أتلتيكو مدريد الثاني بعد تسديدة قوية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها جوليان ألفاريز وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg