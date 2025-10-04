حقق منتخب مصر للشباب فوزا مثيرا على تشيلي في كأس العالم تحت 20 عاما، في ختام دور المجموعات.

وقلب منتخب مصر تأخره بهدف أمام نظيره التشيلي صاحب الضيافة، إلى فوز بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب 2025، فجر السبت.

وكان المنتخب المصري خسر أول جولتين أمام اليابان (2-0) ونيوزيلندا (2-0)، قبل أن يحصد أول 3 نقاط بفوزه على تشيلي.

كيف خسرت مصر بطاقة التأهل المباشر في كأس العالم بسبب انذار؟

تساوت 3 منتخبات في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للشباب، بنفس عدد النقاط (3 نقاط)، وهي منتخبات مصر وتشيلي ونيوزيلندا.

وانحصرت بطاقة التأهل المباشر عن طريق احتلال المركز الثاني في المجموعة بين منتخبي مصر وتشيلي، بعد احتلال نيوزيلندا المركز الرابع والأخير.

منتخبا مصر وتشيلي تساويا في كل شىء (عدد النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة).

ولكن عامل الحسم الأخير اللعب النظيف لعب دوراً في فقدان منتخب مصر بطاقة التأهل المباشر عن طريق احتلال المركز الثاني في المجموعة.

كان من المفترض أن المنتخبان (مصر وتشيلي) متساويان في البطاقات الصفراء برصيد 5 بطاقات لكل منهما في المباريات الثلاث، ولكن هناك بطاقتان صفراوان إضافيتان تحصل عليها أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال مباراة تشيلي، ما جعل منتخب مصر يحتل المركز الثالث.

ويحتل منتخب مصر للشباب المركز الثالث في مجموعته، وينتظر انتهاء دور المجموعات لتحديد موقفه بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويتأهل من المجموعة المتصدر والوصيف، ويملك صاحب المركز الثالث فرصة التأهل بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ6.

ماذا تحتاج مصر للتأهل ضمن أفضل ثوالث في المونديال؟