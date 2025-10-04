تمكن منتخب مصر تحت 20 عامًا، من تحقيق انتصار مثير، أحيا آمال التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

منتخب مصر للشباب خطف الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة على حساب تشيلي، مستضيفة المونديال، لكنه استقر في المركز الثالث.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

منتخب مصر تحت 20 عاما، أنهى مرحلة المجموعات في رصيده 3 نقاط، حيث سجل 3 أهداف، استقبل 5، حيث لديه فارق (-2)، بالإضافة إلى 7 بطاقات صفراء (نقاط السلوك الانضباطي).

وباحتلال شباب الفراعنة المركز الثالث، ستكون هناك مفاضلة مع أصحاب نفس المركز في المجموعات الخمسة بعد نهاية مرحلة المجموعات، لمعرفة حظوظ التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، بناءً على هذه المعايير:

- فارق النقاط.

- فارق الأهداف.

- فارق الأهداف المسجلة.

- اللعب النظيف.

- إجراء قرعة.

بينما موقف أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى، حتى الآن كما يلي:

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية 4 نقاط.

المجموعة الثالثة: المكسيك (2) البرازيل (1) إسبانيا (1).

المجموعة الرابعة: كوبا (1) أستراليا (0).

المجموعة الخامسة: فرنسا (3) جنوب أفريقيا (3).

المجموعة السادسة: نيجيريا (3).

الأمور ليست بكامل الوضوح، إلا أن المجموعة الثالثة بها صراع واضح على المركز الثالث، وكذلك المجموعة الرابعة.

عدم فوز كوبا في المجموعة الرابعة، بالإضافة إلى انتصار البرازيل أو إسبانيا بشرط عدم فوز المكسيك (ستواجه المغرب)، من العوامل التي تعزز تأهل منتخب مصر ضمن أفضل ثوالث للدور ثمن النهائي من كأس العالم تحت 20 عامًا.

وتختتم مرحلة المجموعات، فجر بعد غد الإثنين، حيث إنه لا يزال متبقي 8 مباريات لحساب 4 مجموعات، حتى تتضح الصورة الكاملة بشأن موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لثمن نهائي كأس العالم في تشيلي.