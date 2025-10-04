المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

2 1
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00
اليابان - شباب

اليابان - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الهدية قد تأتي من المغرب.. ماذا تحتاج مصر للتأهل ضمن أفضل ثوالث في المونديال؟

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:23 ص 04/10/2025
مصر - منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا

تمكن منتخب مصر تحت 20 عامًا، من تحقيق انتصار مثير، أحيا آمال التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

منتخب مصر للشباب خطف الفوز بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة على حساب تشيلي، مستضيفة المونديال، لكنه استقر في المركز الثالث.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

منتخب مصر تحت 20 عاما، أنهى مرحلة المجموعات في رصيده 3 نقاط، حيث سجل 3 أهداف، استقبل 5، حيث لديه فارق (-2)، بالإضافة إلى 7 بطاقات صفراء (نقاط السلوك الانضباطي).

وباحتلال شباب الفراعنة المركز الثالث، ستكون هناك مفاضلة مع أصحاب نفس المركز في المجموعات الخمسة بعد نهاية مرحلة المجموعات، لمعرفة حظوظ التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، بناءً على هذه المعايير:

- فارق النقاط.

- فارق الأهداف.

- فارق الأهداف المسجلة.

- اللعب النظيف.

- إجراء قرعة.

بينما موقف أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى، حتى الآن كما يلي:

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية 4 نقاط.

المجموعة الثالثة: المكسيك (2) البرازيل (1) إسبانيا (1).

المجموعة الرابعة: كوبا (1) أستراليا (0).

المجموعة الخامسة: فرنسا (3) جنوب أفريقيا (3).

المجموعة السادسة: نيجيريا (3).

الأمور ليست بكامل الوضوح، إلا أن المجموعة الثالثة بها صراع واضح على المركز الثالث، وكذلك المجموعة الرابعة.

عدم فوز كوبا في المجموعة الرابعة، بالإضافة إلى انتصار البرازيل أو إسبانيا بشرط عدم فوز المكسيك (ستواجه المغرب)، من العوامل التي تعزز تأهل منتخب مصر ضمن أفضل ثوالث للدور ثمن النهائي من كأس العالم تحت 20 عامًا.

وتختتم مرحلة المجموعات، فجر بعد غد الإثنين، حيث إنه لا يزال متبقي 8 مباريات لحساب 4 مجموعات، حتى تتضح الصورة الكاملة بشأن موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لثمن نهائي كأس العالم في تشيلي.

مصر - شباب
مصر - شباب
أخبار إحصائيات
كأس العالم منتخب مصر للشباب مصر للشباب كأس العالم تحت 20 عاما

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    28
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg