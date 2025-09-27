المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

4 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بداية الرحلة.. موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:11 م 27/09/2025
الزمالك

لاعبو الزمالك

يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدًا مع فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2025-2026.

ديكيداها الصومالي خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز على نظيره الزمالة السوداني.

ديكيداها الصومالي يهزم الزمالة ويتأهل لملاقاة الزمالك في الكونفدرالية.. طالع التفاصيل من هنا

موعد مباراة الزمالك في الكونفدرالية

ويحل الزمالك ضيفًا على ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، خارج مصر، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان ديكيداها الصومالي خاض مباراته ضد الزمالة السوداني، خارج البلاد، وتحديدًا على ملعب نيايو في نيروبي، كينيا، ومن المتوقع أن يلعب مباراته ضد الزمالك هناك أيضًا.

بينما يستضيف الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، في مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان الزمالك ودع النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية بالدور ربع النهائي، أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الإياب (1-0).

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك كأس الكونفدرالية منافس الزمالك ديكيداها الصومالي الزمالة السوداني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    4
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
ليفربول

ليفربول

82

ليفربول يفتقد للدقة في اللمسة الأخيرة على مرمى كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

4 2
ريال مدريد

ريال مدريد

65

جاء هدف أتلتيكو مدريد الثاني بعد تسديدة قوية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها جوليان ألفاريز وتهز الكرة الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg