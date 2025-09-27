يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موعدًا مع فريق ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2025-2026.

ديكيداها الصومالي خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز على نظيره الزمالة السوداني.

ديكيداها الصومالي يهزم الزمالة ويتأهل لملاقاة الزمالك في الكونفدرالية.. طالع التفاصيل من هنا

موعد مباراة الزمالك في الكونفدرالية

ويحل الزمالك ضيفًا على ديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية، خارج مصر، أحد أيام 17 إلى 19 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان ديكيداها الصومالي خاض مباراته ضد الزمالة السوداني، خارج البلاد، وتحديدًا على ملعب نيايو في نيروبي، كينيا، ومن المتوقع أن يلعب مباراته ضد الزمالك هناك أيضًا.

بينما يستضيف الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، في مباراة الإياب الحاسمة للمتأهل إلى دور المجموعات في الكونفدرالية، في القاهرة، أحد أيام 24 إلى 26 أكتوبر.

وكان الزمالك ودع النسخة الماضية من كأس الكونفدرالية بالدور ربع النهائي، أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بعد الخسارة في الإياب (1-0).