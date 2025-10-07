المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بقيادة البنا.. طاقم تحكيم مصري لصدام عربي في الكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:22 م 07/10/2025
محمود البنا

الحكم محمود البنا

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا مواجهة عربية خالصة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2025-2026.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم حكام مباراة أولمبيك أسفي المغربي والملعب التونسي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة الكونفدرالية.

ويتكون الطاقم من محمود البنا كحكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وسمير جمال كحكمين مساعدين، وأحمد الغندور كحكم رابع، مع غياب تقنية الفيديو "VAR".

ويستضيف أولمبيك آسفي نظيره الملعب التونسي في المغرب يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى مباراة العودة في تونس بالأسبوع التالي.

ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة في الدور التمهيدي الثاني إلى دور المجموعات، الذي ينطلق في نوفمبر 2025.

ويمثل مصر في الكونفدرالية فريقا الزمالك والمصري، حيث يبدآن مشوارهما في البطولة من الدور التمهيدي الثاني.

وسيلتقي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، فيما سيلعب المصري أمام الاتحاد الليبي.

الكونفدرالية أولمبيك أسفي الملعب التونسي محمود البنا

