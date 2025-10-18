المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
طاقم حكام إثيوبي لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

06:36 م 07/10/2025
الزمالك

الزمالك - صورة أرشيفية

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراته مع ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك الآتي:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و مانوهي ولديتساديك   حكم رابع.

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة ناصر مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

وسبق وأعلن الزمالك أن الاتحاد الأفريقي "كاف" وافق على إقامة مباراتي ديكيداها الصومالي في القاهرة.

واتفق الزمالك مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.

الزمالك الكونفدرالية ديكيداها الصومالي

