كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر مستجدات الحالة الصحية للاعبين المصابين، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شحاتة يقترب من العودة و3 لاعبين يواصلون التأهيل

وأوضح الجهاز الطبي أن عدي الدباغ، المحترف الفلسطيني في صفوف الفريق، يعاني من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع حاليًا للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي.

كما أشار إلى أن ناصر منسي يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، يواصل الفلسطيني آدم كايد برنامجه التأهيلي بعد إصابته في عضلة السمانة، بينما محمد شحاتة يؤدي المرحلة الأخيرة من التأهيل بالكرة بعد تعافيه من إصابة في العضلة الخلفية، استعدادًا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، في تمام السادسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

