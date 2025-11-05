المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

محمد همام

كتب - محمد همام

10:07 ص 05/11/2025
صلاح

محمد صلاح أمام ريال مدريد

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على ملعبه وأمام جماهيره على حساب ريال مدريد بهدفٍ دون رد، في لقاءٍ أُقيم على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول، حيث قاد فريقه للفوز وحصد ثلاث نقاطٍ ثمينة، ليصل "الريدز" إلى النقطة التاسعة بعد فوزه في ثلاث مباريات وخسارته في مباراة واحدة كانت أمام جالطة سراي.

لمشاهدة هدف ليفربول الوحيد.. اضغط هنا

لمعرفة ترتيب فريق ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا.. اضغط هنا

ويسلّط "يلا كورة" الضوء على تقييم محمد صلاح من جانب الصحف الإنجليزية:

thisisanfield

تحدثت الصحيفة المقربة من نادي ليفربول عن أداء محمد صلاح في لقاء ريال مدريد، قائلةً إن الدولي المصري ظهر في مباراته رقم (200) على ملعب "أنفيلد".

وأضافت الصحيفة أن صلاح ربما عانى في الأشهر الأخيرة من أجل استعادة مستواه الذي قدّمه في الموسم الماضي، لكنه لم يرفع الراية البيضاء أمام متصدر الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن صلاح ظهر، إلى حدٍّ ما، بنسخته القديمة أمام ألفارو كارّيراس الذي افتقد إلى الخبرة.

ولفتت الصحيفة أيضًا إلى أن صلاح بدأ يُظهر أسلوبه الهجومي بعد التطور الذي حدث في تواصله مع الثنائي دومينيك سوبوسلاي وكونور برادلي.

ومنحت الصحيفة صلاح تقييمًا بلغ (8 درجات).

ليفربول إيكو

منحت الصحيفة المهتمة بأخبار نادي ليفربول تقييمًا لصلاح بلغ (7 درجات).

وذكرت أن صلاح ساهم في دعم الدفاع عند استحواذ ريال مدريد على الكرة، إلى جانب تشكيله تهديدًا واضحًا عند امتلاكه الكرة.

بي بي سي

اكتفت شبكة "بي بي سي" بنشر تقييمات لاعبي ليفربول، حيث حصل محمد صلاح على تقييمٍ يقارب (8 درجات).

ديلي إكسبريس

ذكرت الصحيفة أن صلاح عانى في إيجاد المساحات أمام ريال مدريد، حيث افتقر إلى الإبداع مقارنةً بالمباراة السابقة ضد أستون فيلا.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح كاد يُحدث الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما كان قريبًا من التسجيل في شباك كورتوا.

وحصل "مو" على تقييمٍ بلغ (6 درجات).

ديلي ميل

أشادت الصحيفة بمستوى محمد صلاح، خاصةً في الشوط الثاني، وعلّقت قائلةً: "صلاح قدّم أداءً رائعًا وحافظ على الكرة جيدًا في الشوط الثاني."

وحصل محمد صلاح على تقييمٍ بلغ (7 درجات).

