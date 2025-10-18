المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعدادا لمواجهة الزمالك.. بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة الخميس

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:24 م 15/10/2025
ديكيداها

فريق ديكيداها الصومالي - صورة أرشيفية

تحزم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديكيداها الصومالي أمتعتها، استعدادًا لمواجهة الزمالك، ضمن مواجهات الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره ديكيداها الصومالي، السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

موعد وصول بعثة ديكيداها

تقرر وصول بعثة نادي ديكيداها إلى القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، تحضيرًا للمواجهة التي تنتظر الفريق الصومالي أمام الزمالك السبت المقبل.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة المباراة، يتكون من مانوهي ولديتساديك كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، ويتواجد إفرام دابيلي كابيتا كحكم رابع.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني بين الزمالك وديكيداها، في السادسة من مساء يوم الجمعة، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب السلام.

كان قد وافق الاتحاد الأفريقي، على إقامة مباراة الزمالك أمام ديكيداها في القاهرة بناءً على رغبة الفريقين، إذ كان من المفترض أن يستضيفها النادي الصومالي على ملعبه.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كأس الكونفدرالية ديكيداها الصومالي

