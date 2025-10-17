المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جدول مباريات اليوم.. 3 مواجهات في الدوري.. والمصري في الكونفدرالية

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:39 ص 17/10/2025
المصري

فريق المصري البورسعيدي

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات على مستوى مختلف البطولات، حيث تعود منافسات الدوري الممتاز، كما يبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مباريات اليوم الجمعة بالكامل.. طالع من هنا

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري الممتاز

وادي دجلة - مودرن سبورت (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

المقاولون العرب - إنبي (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

كأس الكونفدرالية

الاتحاد الليبي - المصري (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو - إسبانيول (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - ستراسبورج (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري السعودي

الفيحاء - اتحاد جدة (6:05 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

أهلي جدة - الشباب (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

الدوري السعودي الدوري الفرنسي الدوري الإسباني الدوري المصري الممتاز كأس الكونفدرالية

أخبار تهمك

