يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات على مستوى مختلف البطولات، حيث تعود منافسات الدوري الممتاز، كما يبدأ المصري مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدول مباريات اليوم الجمعة بالكامل.. طالع من هنا

أبرز مباريات اليوم

الدوري المصري الممتاز

وادي دجلة - مودرن سبورت (5 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

غزل المحلة - كهرباء الإسماعيلية (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

المقاولون العرب - إنبي (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 2.

كأس الكونفدرالية

الاتحاد الليبي - المصري (8 مساءً) عبر قناة أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو - إسبانيول (10 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان - ستراسبورج (9:45 مساءً) عبر قناة Bein Sports HD 1.

الدوري السعودي

الفيحاء - اتحاد جدة (6:05 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.

أهلي جدة - الشباب (9 مساءً) عبر قناة ثمانية 1.