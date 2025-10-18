شهد اليوم الجمعة، إجراء الاجتماع الفني قبل مباراة نادي الزمالك ضد نظيره ديكيداها الصومالي، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، تقام في تمام السادسة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الـ32 من مسابقة الكونفدرالية.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها

ويرتدي الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، زيه الأساسي والمكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي الكامل.

بينما على الجانب الآخر، سيرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

وتواجد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، خلال إجراء الاجتماع الفني، حيث منح النادي 500 دعوة لمسؤولي بطل الصومال، على هامش الاجتماع.

وكان الزمالك تمكن من التوصل لاتفاق من أجل استضافة مباراته مع ديكيداها، بالقاهرة، بدلًا من إقامتها خارج مصر، حيث يعد بطل الصومال هو الطرف الأول لمواجهة غد السبت.

ويستهل الزمالك مشواره في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة ديكيداها الصومالي، بعدما ودع نسخة الموسم الماضي من الدور نصف النهائي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.