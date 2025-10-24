المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم مغربي.. حكام مباراة الزمالك وديكيداها في مباراة الإياب بالكونفدرالية

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

04:57 م 17/10/2025
الزمالك

نادي الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي، تقام في تمام السادسة مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الـ32 من مسابقة الكونفدرالية.

حكام مباراة الزمالك وديكيداها 

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي من: سمير قزاز حكم ساحة، ويعاونه كل من زكريا برينسي وهشام آيت عبو مساعدين، ومصطفى كشاف حكم رابع.

واختار "كاف" الليبي جمال سالم إمبايا مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجابوني جيروم إيفونج نزولو.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك وديكيداها الصومالي في تمام الساعة السادسة مساءً يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

من الضيف لصاحب الأرض.. الزمالك يمنح مسئولي ديكيداها 500 دعوة.. طالع التفاصيل بالكامل من هنا

ويستهل الزمالك مشواره في النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بمواجهة ديكيداها الصومالي، بعدما ودع نسخة الموسم الماضي من الدور نصف النهائي أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

الزمالك كأس الكونفدرالية ديكيداها الصومالي

