أعلن نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي، التشكيل الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل المصري ضيفًا على الاتحاد الليبي في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وجاء تشكيل المصري أمام الاتحاد الليبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد عيد، عمرو سعداوي، باهر المحمدي، خالد صبحي

خط الدفاع: حسن علي، مصطفى أبو الخير، محمود حمادة

خط الهجوم: دغموم، أحمد القرموطي، صلاح محسن

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "عصام ثروت، كريم العراقي، أحمد منصور، محمد هاشم، ميدو جابر، كينجسلي ايدوو، عمر الساعي، موجيشا، منذر طمين".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي يوم 26 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الزمالك هو الممثل الثاني لمصر في بطولة الكونفدرالية وسيواجه ديكيداها الصومالي غدًا السبت.