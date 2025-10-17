خرج المصري البورسعيدي من ليبيا بالتعادل السلبي أمام نادي الاتحاد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الجمعة، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحل المصري ضيفًا على الاتحاد الليبي على ستاد الحادي عشر من يونيو بالعاصمة الليبية طرابلس في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية.

تشكيل مباراة المصري والاتحاد الليبي

ودخل المصري المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمود حمدي، أحمد عيد، عمرو سعداوي، باهر المحمدي، خالد صبحي، حسن علي، مصطفى أبو الخير، محمود حمادة، دغموم، أحمد القرموطي، صلاح محسن".

وجاء تشكيل الاتحاد الليبي كالتالي: "معاذ اللافي، معتصم الصبو، صبحي مبروك، كليمينت، طلال فرحات، محمد زريده، روجير، محمود الشلوي، نوفل الزرهوني، إيفرا اجبانو، معاذ عيسي".

لم تشهد الدقائق الأولى أي خطورة من جانب الفريقين على المرمى.

وشهدت الدقيقة 10 تسديدة قوية من معاذ عيسى ولكن خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب.

وكاد أن يسجل الاتحاد الليبي الهدف الأول في الدقيقة 20 بعد ارتباك في دفاعات المصري ورأسية ولكن اصطدت الكرة في القائم الأيمن.

واعتمد المصري على الدفاع المنظم مع اللعب على المرتدات في الوقت الذي استحوذ فيه الاتحاد الليبي.

وحاول الاتحاد الليبي برأسية في الدقيقة 32 ولكن وصلت سهلة في يد محمود حمدي حارس المصري.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف، حيث انتهت أول 45 دقيقة بين الاتحاد الليبي والمصري بالتعادل السلبي.

واستمر الهدوء مسيطر على بداية الشوط الثاني بين الفريقين.

التعادل السلبي يحسم مباراة الاتحاد الليبي والمصري

وفي الدقيقة 56 أطلق الاتحاد الليبي تسديدة من ضربة ثابتة ولكن وصلت سهلة في يد محمود حمدي حارس المصري.

وشهدت الدقيقة 76 عرضية من المصري ثم اصطدمت في رأس ويد مدافع الاتحاد الليبي وخرجت ركنية، وسط مطالبة من جهاز ولاعبي المصري بضربة جزاء ولكن لم يتم احتساب أي شيء.

وحاول الاتحاد الليبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80 ومرت على يسار الحارس محمود حمدي إلى خارج الملعب لتمر بسلام على مرمى المصري.

وانتهت أحداث المباراة بالتعادل السلبي بين الاتحاد الليبي والمصري، ليتأجل حسم التأهل لدور المجموعات بالكونفدرالية إلى مواجهة الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين المصري والاتحاد الليبي يوم 25 أكتوبر الجاري.