كشف نادي الزمالك عن تعديل موعد مباراته أمام نظيره ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها السبت، ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تعديل موعد مباراة الزمالك

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، يتضمن تعديل موعد مباراة الفريق أمام ديكيداها الصومالي، لتقام المواجهة في تمام السابعة مساءً بدلاً من السادسة.

ويأتي تأجيل مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، بعد التنسيق مع الأبيض بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة .

وأخطر كاف الناديين بشكل رسمي، بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة لتقام في السابعة من مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني بين الزمالك وديكيداها، في السادسة من مساء يوم الجمعة، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب السلام.