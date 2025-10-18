المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل ساعات من انطلاقها.. تعديل موعد مباراة الزمالك أمام ديكيداها في الكونفدرالية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:48 ص 18/10/2025
الزمالك

فريق الزمالك

كشف نادي الزمالك عن تعديل موعد مباراته أمام نظيره ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها السبت، ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

تعديل موعد مباراة الزمالك

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، يتضمن تعديل موعد مباراة الفريق أمام ديكيداها الصومالي، لتقام المواجهة في تمام السابعة مساءً بدلاً من السادسة.

ويأتي تأجيل مباراة الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، بعد التنسيق مع الأبيض بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة .

وأخطر كاف الناديين بشكل رسمي، بتأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة ساعة لتقام في السابعة من مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب من الدور التمهيدي الثاني بين الزمالك وديكيداها، في السادسة من مساء يوم الجمعة، الموافق 24 أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب السلام.

كان قد وافق الاتحاد الأفريقي، على إقامة مباراة الزمالك أمام ديكيداها في القاهرة بناءً على رغبة الفريقين، إذ كان من المفترض أن يستضيفها النادي الصومالي على ملعبه.

حكام مباراة الزمالك أمام ديكيداها

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة المباراة، يتكون من مانوهي ولديتساديك كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو، ويتواجد إفرام دابيلي كابيتا كحكم رابع.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الكونفدرالية الأفريقية ديكيداها الصومالي

