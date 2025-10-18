المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

طاقم تحكيم جنوب أفريقي لمباراة المصري أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:15 م 18/10/2025
المصري

صورة من مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي، في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب المصري موعدًا مع نظيره الاتحاد الليبي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب السويس الجديد مساء الأحد الموافق 26 أكتوبر.

وانتهت مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية، بالتعادل السلبي دون أهداف في اللقاء الذي جمع بين المصري والاتحاد الليبي، في ملعب الأخير بليبيا.

حكام مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الطاقم المكلف بإدارة مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي، والمكون من الجنوب أفريقي ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة، ومواطنيه زاكيلي سيويلا، إلفاس سيتول كحكمين مساعدين.

ويتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، وماكور ماجوك من جنوب السودان يقوم بمهام مراقب المباراة، ويراقب الحكام الكونغولي رينيه دانيال.

مهمة جديدة للمصري

يسعى المصري للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الموسم الجاري بعد أن اقترب الفريق البورسعيدي من الظفر باللقب في النسخة الماضية، إلا أن سيمبا التنزاني كان عائقًا في طريقه.

مباراة المصري القادمة
المصري الاتحاد الليبي كأس الكونفدرالية الأفريقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    5
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg