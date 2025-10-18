استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي، في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب المصري موعدًا مع نظيره الاتحاد الليبي، في إياب الدور التمهيدي الثاني من مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف اللقاء ملعب السويس الجديد مساء الأحد الموافق 26 أكتوبر.

وانتهت مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية، بالتعادل السلبي دون أهداف في اللقاء الذي جمع بين المصري والاتحاد الليبي، في ملعب الأخير بليبيا.

حكام مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الطاقم المكلف بإدارة مباراة المصري أمام الاتحاد الليبي، والمكون من الجنوب أفريقي ماكسيكسول بامبيسو حكمًا للساحة، ومواطنيه زاكيلي سيويلا، إلفاس سيتول كحكمين مساعدين.

ويتولى باتريك جاسا مهام الحكم الرابع، وماكور ماجوك من جنوب السودان يقوم بمهام مراقب المباراة، ويراقب الحكام الكونغولي رينيه دانيال.

مهمة جديدة للمصري

يسعى المصري للتتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الموسم الجاري بعد أن اقترب الفريق البورسعيدي من الظفر باللقب في النسخة الماضية، إلا أن سيمبا التنزاني كان عائقًا في طريقه.