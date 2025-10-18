استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025 / 2026 بانتصار كاسح على ضيفه ديكاداها الصومالي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وقدم الزمالك أداءً قويًا منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من أحمد شريف، وخوان بيزيرا، وعمرو ناصر، وسط سيطرة كاملة من الفريق الأبيض على مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه الهجومي وأضاف ثلاثة أهداف أخرى عبر خوان بيزيرا الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء، وسيف الدين الجزيري، وسيف فاروق جعفر، ليؤكد الفريق تفوقه التام ويضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة قبل لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب السلام، حيث يسعى الزمالك لتأكيد تأهله واستكمال مشواره نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

ويقدم موقع يلا كورة بثًا مباشرًا عبر فيسبوك لتحليل نتيجة المباراة وأسباب الفوز الكبير، بمشاركة محمد الهادي وتقديم دينا زاهر.