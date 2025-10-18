المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بث مباشر يلا كورة.. تحليل فوز الزمالك على ديكيداها بسداسية في الكونفدرالية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:04 م 18/10/2025
الزمالك

الزمالك يفتتح الكونفدرالية بسداسية

استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025 / 2026 بانتصار كاسح على ضيفه ديكاداها الصومالي بنتيجة 6-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وقدم الزمالك أداءً قويًا منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من أحمد شريف، وخوان بيزيرا، وعمرو ناصر، وسط سيطرة كاملة من الفريق الأبيض على مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك تفوقه الهجومي وأضاف ثلاثة أهداف أخرى عبر خوان بيزيرا الذي سجل هدفه الثاني في اللقاء، وسيف الدين الجزيري، وسيف فاروق جعفر، ليؤكد الفريق تفوقه التام ويضع قدمًا في دور الـ16 من البطولة قبل لقاء الإياب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب السلام، حيث يسعى الزمالك لتأكيد تأهله واستكمال مشواره نحو المنافسة على اللقب الإفريقي.

ويقدم موقع يلا كورة بثًا مباشرًا عبر فيسبوك لتحليل نتيجة المباراة وأسباب الفوز الكبير، بمشاركة محمد الهادي وتقديم دينا زاهر.

الزمالك الكونفدرالية ديكاداها الزمالك ضد ديكاداها

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    12
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

