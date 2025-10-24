أبرزهم منسي.. 9 غيابات في صفوف الزمالك أمام ديكيداها

يفتقد نادي الزمالك لخدمات 9 لاعبين، خلال مواجهته غدًا ضد ديكيداها الصومالي، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستمر غياب الثنائي ناصر منسي والفلسطيني آدم كايد بداعي الإصابة، حيث يواصل الثنائي خوض التدريبات التأهيلية.

وكان آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة، بينما تعرض ناصر منسي لإصابة في العضلة الخلفية.

وفي المقابل استبعد البلجيكي يانيك فيريرا كلا من: محمد شحاتة وأحمد ربيع وصلاح مصدق ونبيل عماد دونجا ومهدي سليمان ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" لأسباب فنية.