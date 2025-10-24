المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل الزمالك.. 6 تغييرات أمام ديكيداها في الكونفدرالية

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:13 م 24/10/2025
فريق الزمالك

الزمالك

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، اليوم الجمعة، التشكيل الرسمي لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي على ملعب السلام في تمام السادسة مساء اليوم لحساب منافسات إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكان الفارس الأبيض هزم ديكيداها بنتيجة 6-0 في لقاء الذهاب.

ويشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات مقارنة بمواجهة الذهاب، ووصل عددها إلى (6 تغييرات).

ويعود سيف الجزيري للمشاركة أساسيًا، بالإضافة إلى شيكو بانزا، بينما يجلس خوان بيزيرا وعبدالله السعيد وناصر ماهر على مقاعد البدلاء.

طالع نتائج مباريات الكونفدرالية من هنا

وجاء تشكيل الزمالك ضد ديكيداها في لقاء الإياب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايك وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ".

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك الكونفدرالية تشكيل الزمالك ديكيداها موعد مباراة الزمالك اليوم شيكو بانزا

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
ديكيداها

ديكيداها

22

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر لأحمد شريف مرت الكرة من أمام الحارس ولم يلحق بها سيف الجزيري لتخرج الى خارج الملعب رمية تماس لديكيداها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
