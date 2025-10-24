تشكيل الزمالك.. 6 تغييرات أمام ديكيداها في الكونفدرالية

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، اليوم الجمعة، التشكيل الرسمي لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي على ملعب السلام في تمام السادسة مساء اليوم لحساب منافسات إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكان الفارس الأبيض هزم ديكيداها بنتيجة 6-0 في لقاء الذهاب.

ويشهد تشكيل الزمالك عدة تغييرات مقارنة بمواجهة الذهاب، ووصل عددها إلى (6 تغييرات).

ويعود سيف الجزيري للمشاركة أساسيًا، بالإضافة إلى شيكو بانزا، بينما يجلس خوان بيزيرا وعبدالله السعيد وناصر ماهر على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك ضد ديكيداها في لقاء الإياب على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي.

خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمود بنتايك وأحمد حمدي وعبد الله السعيد وناصر ماهر وخوان بيزيرا وعمرو ناصر وعدي الدباغ".