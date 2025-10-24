حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله رسميًا إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد تكرار فوزه على ديكيداها الصومالي.

وأقيمت مباراة الزمالك ضد ديكيداها الصومالي على ملعب السلام لحساب منافسات إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وانتصر الزمالك على ديكيداها بنتيجة 1-0، اليوم الجمعة، علمًا أن الفريق الأبيض كان فائزًا في لقاء الذهاب بنتيجة 6-0.

تفاصيل المباراة:

دخل الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من: "محمد صبحي - أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر - محمد السيد – سيف جعفر – عبد الحميد معالي - شيكو بانزا – سيف الجزيري – أحمد شريف".

فرض الزمالك سيطرته على بداية المباراة أمام ديكيداها الذي لم يشكل خطورة في الدقائق الأولى.

وحاول عبد الحميد معالي بتسديدة في الدقيقة 5 ولكن ذهبت الكرة أعلى مرمى ديكيداها إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 7 كاد أن يفتتح الزمالك التسجيل بعد تسديدة من شيكو بانزا بعد أن قطع الكرة من يد حارس ديكيداها لكن كرته خرجت أعلى المرمى.

وأطلق سيف جعفر تسديدة في الدقيقة 12 من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس ديكيداها وخرجت ركنية للزمالك.

واستمرت محاولات الزمالك، ففي الدقيقة 32 أهدر فرصة محققة بعد تمريرة من سيف جعفر إلى الجزيري وصلت عند محمود الونش الذي سدد الكرة بقوة لتصطدم في العارضة.

الجزيري يسجل

وفي الدقيقة 38 احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح الزمالك.

ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل ضربة الجزاء ببراعة، ليتقدم الزمالك على ديكيداها بنتيجة 1-0 في الدقيقة 40.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الزمالك على ديكيداها بنتيجة 1-0.

وفي بداية الشوط الثاني، حاول ديكيداها بتسديدة في الدقيقة 51 ولكن تصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

محمد السيد يهدر ضربة جزاء

وشهدت الدقيقة 61 احتساب ضربة جزاء جديدة للزمالك بداعي تصدى لاعب ديكيداها للكرة بيده.

وذهب محمد السيد لتسجيل ضربة الجزاء في الدقيقة 64 بعد أن سددها أرضية على يمين حارس ديكيداها الذي تصدى لها.

وفي الدقيقة 76 حاول البديل عبدالله السعيد بتسديدة قوية من مسابقة بعيدة ولكن خرجت أعلى مرمى ديكيداها.

ولم يستطع الزمالك من إضافة أهداف أخرى، ليكتفي بهدف الجزيري أمام ديكيداها الصومالي.

الزمالك إلى دور المجموعات للكونفدرالية

بهذه النتيجة (1-0)، يتأهل الزمالك إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية عقب فوزه على ديكيداها الصومالي بنتيجة (7-0) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المقرر أن تقام قرعة الكونفدرالية يوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر المقبل.