الطريق إلى مجموعات الكونفدرالية.. تأهل الزمالك والمصري.. وخروج النجم الساحلي

محمد همام

كتب - محمد همام

04:44 م 26/10/2025
الكونفدرالية

لقب الكونفدرالية

انتهت جولة الإياب من منافسات دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية في نسخة موسم 2025-2026، حيث شهد تأهل الزمالك والمصري البورسعيدي إلى دور المجموعات.

تأهل "الفارس الأبيض" إلى دور المجموعات بالفوز على ديكيداها الصومالي بنتيجة 7-0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تعادل المصري البورسعيدي سلبيًا في لقاء الذهاب خارج الديار أمام الاتحاد الليبي، قبل أن يحقق الفوز في لقاء الإياب بنتيجة 2-1 في السويس.

ومن المقرر أن تقام قرعة المجموعات في الثالث من نوفمبر المقبل في مدينة "جوهانسبرج" في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وجاءت مباريات الإياب في اليوم الأخير من مسابقة الكونفدرالية كالتالي:

الذهاب: سيمبا 0×0 كايزر تشيفز
الإياب: سيمبا 1×3 كايزر تشيفز

الذهاب: 15 أوجوستو 0×0 ستيلينبوش
الإياب: 15 أوجوستو 1×4 ستيلينبوش

الذهاب: فروفياريو دي مابوتو 0×1 أوتوهو أويو
الإياب: فروفياريو دي مابوتو 0×2 أوتوهو أويو

الذهاب: القوات المسلحة 0×0 دجوليبا
الإياب: القوات المسلحة 1×2 دجوليبا

الذهاب: نيروبي 2×0 النجم الساحلي
الإياب: نيروبي 0×2 النجم الساحلي (7-6 ركلات الترجيح)

الذهاب: الاتحاد الليبي 0×0 المصري البورسعيدي
الإياب: الاتحاد الليبي 1×2 المصري البورسعيدي

لمعرفة جميع نتائج مباريات الإياب.. اضغط هنا

الزمالك الكونفدرالية المصري البورسعيدي

