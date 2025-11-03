المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كايزر تشيفز: مواجهة الزمالك فرصة للثأر.. ومحظوظون بلعب مباراتين في مصر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:28 م 03/11/2025
الزمالك

نادي الزمالك

تحدث كايزر موتاونج، المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، عن وقوع فريقه إلى جانب الزمالك والمصري في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قرعة مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية، أسفرت عن وقوع الزمالك والمصري معًا، إلى جانب كايزر تشيفز وزيسكو الزامبي.

مواجهة الزمالك فرصة للثأر

وقال موتاونج في تصريحات عبر وسائل إعلام جنوب أفريقية: "القرعة مثيرة للغاية، بعيدًا عن المنافسين، ننظر إلى البيئة والعوامل اللوجستية، نحن محظوظون سنخوض مباراتين في دولة كبيرة مثل مصر".

أضاف: "مواجهة الزمالك ستكون فرصة للثأر، لأن آخر مباراة ضدهم كانت عام 1993، وخسرها الفريق بقاعدة الأهداف خارج الأرض، الزمالك نادٍ كبير وفخورون باللعب معه".

الزمالك كان قد واجه كايزر تشيفز في منافسات دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري وقتها، وخسر ذهابًا 2-1، لكنه انتصر إيابًا بهدف، كان كافيًا للتأهل بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض.

اختتم تصريحاته: "تواجد فريقين من مصر (الزمالك والمصري) سيساعدنا على تنظيم رحلاتنا وخططنا الخارجية، كما أن المسافة مع زيسكو الزامبي قصيرة".

ومن المفترض أن يحل كايزر تشيفز ضيفًا على المصري في الجولة الأولى من دور المجموعات، ثم يستضيف الزمالك بالجولة الثانية، خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

الزمالك المصري كأس الكونفدرالية كايزر تشيفز

التعليقات

