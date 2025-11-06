المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى
الزمالك

الزمالك

- -
19:30
بيراميدز

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما
الأرجنتين

الأرجنتين

- -
15:30
تونس

تونس

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
14:30
المغرب

المغرب

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
19:45
ستيوا بوخارست

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

دوري المؤتمر الأوروبي
ماينز

ماينز

- -
19:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الأوروبي
جلاسكو رينجرز

جلاسكو رينجرز

- -
22:00
روما

روما

الدوري الأوروبي
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
22:00
فينورد

فينورد

مصدر بالمصري ليلا كورة: نسعى لخوض مباراة الزمالك على استاد هيئة قناة السويس

شريف عادل

كتب - شريف عادل

11:05 ص 06/11/2025
المصري

المصري البورسعيدي

أكد مصدر داخل النادي المصري أن هناك محاولات لإقامة مباراة الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد هيئة قناة السويس.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة، تضم أيضا كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وكشف المصري في وقت سابق عن مواعيد مبارياته في المجموعة، دون تحديد ملعبه الذي سيخوض به مبارياته في الكونفدرالية.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن رغبة النادي هي خوض مباراة الزمالك على استاد هيئة قناة السويس.

وبناء عليه يُجري الفريق البورسعيدي محاولاته للحصول على الموافقات النهائية ليتم إقامة المباراة في الملعب المذكور.

جدير بالذكر أن المصري يحل ضيفا على الزمالك في الجولة الثالثة يوم 25 يناير المقبل، بينما يقام الإياب في ضيافة الفريق البورسعيدي يوم 1 فبراير.

الزمالك المصري الكونفدرالية

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

