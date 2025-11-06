أكد مصدر داخل النادي المصري أن هناك محاولات لإقامة مباراة الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد هيئة قناة السويس.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية عن وقوع الزمالك والمصري في مجموعة واحدة، تضم أيضا كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وكشف المصري في وقت سابق عن مواعيد مبارياته في المجموعة، دون تحديد ملعبه الذي سيخوض به مبارياته في الكونفدرالية.

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة إن رغبة النادي هي خوض مباراة الزمالك على استاد هيئة قناة السويس.

وبناء عليه يُجري الفريق البورسعيدي محاولاته للحصول على الموافقات النهائية ليتم إقامة المباراة في الملعب المذكور.

جدير بالذكر أن المصري يحل ضيفا على الزمالك في الجولة الثالثة يوم 25 يناير المقبل، بينما يقام الإياب في ضيافة الفريق البورسعيدي يوم 1 فبراير.