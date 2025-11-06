انفجر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا في الوقت بدلًا من الضائع في مباراته ضد الأهلي بعد لقطة تحكيمية مثيرة للجدل مطالبًا بركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري اصطدمت الكرة في يد ياسين مرعي مدافع الأهلي قبل أن ترتد الكرة وتسدد مرة أخرى وتنتهي الكرة بتسديدة في يد أحمد نبيل كوكا مدافع الأحمر.

وعلم يلا كورة أن سبب عدم احتساب ركلة جزاء على الأهلي في الحالة المركبة هي رؤية حكم الفار محمود عاشور بموافقة حكم الساحة محمود البنا في عدم احتساب ركلة الجزاء.

ولم يتخذ الحكم قراره بناء على ما تردد بشأن تسلل فخري لكاي مهاجم سيراميكا إذ كان موقف الجنوب أفريقي صحيحًا ولم يحتسب الحكم أصلا مخالفة ضده مع استئناف اللعب.

ورأى الحكم أن اللعبة الأولى لا ترتق لركلة جزاء حيث إن الكرة اصطدمت بمحمد علي بن رمضان ثم أكملت طريقها إلى يد ياسين مرعي الذي لم يستخدم ذراع لتكبير جسمه أما الثانية فأصدمت وغيرت اتجاهها ولمست يد كوكا وهي الحالة التي لا يعتبرها القانون ركلة جزاء.

وكان اللقاء قد انتهى بانتصار الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للمباراة النهائية، بينما سيخوض سيراميكا مواجهة تحديد المركز الثالث.

