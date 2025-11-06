المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الحقيقة وراء اللقطة الأكثر إثارة للجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا

محمد يسري مرشد

كتب - محمد يسري مرشد

11:40 م 06/11/2025
حكام مباراة الأهلي وسيراميكا

حكام مباراة الأهلي وسيراميكا

انفجر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا في الوقت بدلًا من الضائع في مباراته ضد الأهلي بعد لقطة تحكيمية مثيرة للجدل مطالبًا بركلة جزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، من مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري اصطدمت الكرة في يد ياسين مرعي مدافع الأهلي قبل أن ترتد الكرة وتسدد مرة أخرى وتنتهي الكرة بتسديدة في يد أحمد نبيل كوكا مدافع الأحمر.

وعلم يلا كورة أن سبب عدم احتساب ركلة جزاء على الأهلي في الحالة المركبة هي رؤية حكم الفار محمود عاشور بموافقة حكم الساحة محمود البنا في عدم احتساب ركلة الجزاء.

ولم يتخذ الحكم قراره بناء على ما تردد بشأن تسلل فخري لكاي مهاجم سيراميكا إذ كان موقف الجنوب أفريقي صحيحًا ولم يحتسب الحكم أصلا مخالفة ضده مع استئناف اللعب.

ورأى الحكم أن اللعبة الأولى لا ترتق لركلة جزاء حيث إن الكرة اصطدمت بمحمد علي بن رمضان ثم أكملت طريقها إلى يد ياسين مرعي الذي لم يستخدم ذراع لتكبير جسمه أما الثانية فأصدمت وغيرت اتجاهها ولمست يد كوكا وهي الحالة التي لا يعتبرها القانون ركلة جزاء.

وكان اللقاء قد انتهى بانتصار الأهلي بهدفين مقابل هدف، ليتأهل للمباراة النهائية، بينما سيخوض سيراميكا مواجهة تحديد المركز الثالث.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر.. اضغط هنا

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيراميكا محمود البنا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg