أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الأحد، حكم مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع كايزر تشيفز في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري، على ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وقبل مباراة كايزر تشيفز، سيلتقي نادي الزمالك مع زيسكو الزامبي مساء يوم 23 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر الفريق الأبيض، باختيار طاقم حكام من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزرتشيفز.

ويتكون طاقم الحكام من:

حكم ساحة: صامويل أويكوندا.

مساعد أول: ديودوني موتوييمانا.

مساعد ثاني: ديدييه أيشيموي.

حكم رابع: روريسا باتينس فيديل.

مراقب المباراة: سينون فيليب جورج من سيشل.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.