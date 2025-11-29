أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الأحد، حكم مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع كايزر تشيفز في الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري، على ملعب بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وقبل مباراة كايزر تشيفز، سيلتقي نادي الزمالك مع زيسكو الزامبي مساء يوم 23 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي.

وأشار المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أخطر الفريق الأبيض، باختيار طاقم حكام من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايزرتشيفز.

ويتكون طاقم الحكام من الآتي: "صامويل أويكوندا حكم ساحة، ديودوني موتوييمانا، مساعد أول، ديدييه أيشيموي، مساعد ثاني، روريسا باتينس فيديل، حكم رابع".

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه حكم الساحة للأندية المصرية قبل مباراة الزمالك مع كايزر تشيفز.

1- موسم 2023-24

- أدار مباراة للأهلي ضد شباب بلوزداد في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

- أدار مباراة للزمالك أمام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

2- موسم 2022-23

- أدار مباراة للزمالك مع المريخ السوداني في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 4-3.